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Премьеры Украины и Словакии Шмыгаль и Фицо провели встречу в Ужгороде

Фицо объяснил, что поехал не в Киев, а в Ужгород из-за его близости к Словакии
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Фото: REUTERS/Press Service of the Cabinet of Ministers of Ukraine
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 24 января, встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в украинском Ужгороде.

Фицо объяснил, что встреча состоялась не в Киеве, а в Закарпатье, поскольку Ужгород ближе к словацко-украинской границе, чем столица Украины.

«Моя позиция такая — я хотел встретиться с господином Шмыгалем на границе, они хотят Ужгород. Ужгород — на территории Украины, едем в Ужгород», — заявил журналистам словацкий премьер, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Как сообщил по итогам переговоров Шмыгаль в своем Telegram-канале, Киев на встрече подписал с Братиславой совместное заявление, которое «усилит двусторонние отношения двух стран на основе взаимного доверия и уважения».

Кроме того, стороны договорились о том, что правительство Словакии не будет блокировать покупки Украиной оружия и техники у словацких компаний. Также была достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей на Украине. Кроме того, отметил Шмыгаль, Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине €50 млрд со стороны Европейского Союза (ЕС).

Помимо этого, Фицо заверил украинского премьера «в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины».

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В этот же день вице-спикер национального совета (парламента) Словакии Любош Блаха отметил, что западные страны передали Киеву большое количество оружия и направили крупные суммы, однако украинское контрнаступление закончилось фиаско. Помощь Киеву приведет к нищете и смерти, считает он. Также Блаха отметил, что без помощи западных союзников Украина не выдержала бы и двух недель конфликта с Россией.

Кроме того, Блаха сравнил помощь Украине с «вливанием миллиардов в черную дыру». По его словам, Украина — одна из самых коррумпированных стран мира, а режим президента Владимира Зеленского не имеет ничего общего с демократией, так как оппозиция преследуется.

До этого, 22 января, Фицо заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на возвращение Крыма и Донбасса. Он также указал на то, что Украина является «одной из самых коррумпированных стран» на планете и находится под полным влиянием и контролем США. Ранее в том же месяце Фицо написал в колонке для газеты Pravda, что стратегия, разработанная западными странами, на Украине не работает и оказалась абсолютно неудачной. Он указал, что власти России полностью контролируют новые регионы страны, хотя Запад изначально хотел использовать военные действия РФ в Донбассе как раз для того, чтобы «поставить Россию на колени».

За месяц до этого, в декабре прошлого года, словацкий премьер-министр сообщил Шмыгалю в ходе телефонного разговора, что Словакия не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит только к «безрезультатному кровопролитию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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