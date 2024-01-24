ВМС Британии сообщили об атаке на корабль со стороны Йемена
На британское судно была совершена новая атака со стороны Йемена. Об этом 24 января сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах королевства (UKMTO).
«UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 50 морских милях у югу от Эль-Мухи. <...> Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X (бывш. Twitter).
Капитан морского судна, передает ведомство, сообщил о взрыве примерно в 100 м от правого борта корабля.
Уточняется, что в настоящее время экипаж судна находится в безопасности, пострадавших нет.
Также в этот день сообщалось об атаке на судно Великобритании в 83 км к югу от города Адена в Аденском заливе Аравийского моря. Подробности произошедшего не оглашались.
Днем ранее, 23 января, пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что с 11 января ВС США уничтожили или повредили в Йемене более 25 пусковых установок и более 20 ракет. Он добавил, что удары были нанесены по районам базирования беспилотных летательных аппаратов, береговым радарам и средствам воздушной разведки йеменских хуситов.
Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января назвал действия США и Великобритании безумием и идиотизмом. Также он гарантировал безопасность судам России и Китая в Красном море. Представитель хуситов рассказал, что цель атак на американские и британские военные и торговые суда — повысить экономические издержки для Израиля, «чтобы прекратить бойню в Газе».
В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.