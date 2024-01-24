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ВМС Британии сообщили об атаке на корабль со стороны Йемена

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Фото: TASS/Zuma
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На британское судно была совершена новая атака со стороны Йемена. Об этом 24 января сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах королевства (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 50 морских милях у югу от Эль-Мухи. <...> Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X (бывш. Twitter).

Капитан морского судна, передает ведомство, сообщил о взрыве примерно в 100 м от правого борта корабля.

Уточняется, что в настоящее время экипаж судна находится в безопасности, пострадавших нет.

Также в этот день сообщалось об атаке на судно Великобритании в 83 км к югу от города Адена в Аденском заливе Аравийского моря. Подробности произошедшего не оглашались.

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В арсенал группировки входят самые разные виды крылатых и баллистических ракет

Днем ранее, 23 января, пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что с 11 января ВС США уничтожили или повредили в Йемене более 25 пусковых установок и более 20 ракет. Он добавил, что удары были нанесены по районам базирования беспилотных летательных аппаратов, береговым радарам и средствам воздушной разведки йеменских хуситов.

Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января назвал действия США и Великобритании безумием и идиотизмом. Также он гарантировал безопасность судам России и Китая в Красном море. Представитель хуситов рассказал, что цель атак на американские и британские военные и торговые суда — повысить экономические издержки для Израиля, «чтобы прекратить бойню в Газе».

В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

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