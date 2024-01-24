Япония стала поставлять в Россию меньше автомобилей и запчастей
По итогам 2023 года экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию составил 212 тыс. единиц и снизился на 3,7% по сравнению с 2022 годом. При этом поставки японских запчастей и комплектующих упали на 48,4%, а грузовиков и автобусов — на 42,7%, сообщает 24 января ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов страны.
Во второй половине прошлого года поставки автомобилей и запчастей из Японии снизились из-за вступивших в силу 9 августа санкций, которые запрещают экспорт в РФ бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л, а также гибридных машин.
При этом в июле перед вступлением санкций в силу экспорт поднялся на 53% по сравнению со средним показателем за последний год. По словам экспертов, тогда покупатели пытались успеть ввезти их как можно больше до ужесточения ограничений.
В конце декабря прошлого года аналитики автопортала «Дром» рассказывали, что за полгода стоимость японских подержанных автомобилей, которые не вошли в список запрещенных для ввоза в Россию, выросла на 21% — с 580 тыс. в июне до 703 тыс. рублей в ноябре 2023 года. На 21% подорожали как машины с пробегом, так и без пробега по территории России.
24 января в сети автосервисов Fit Service рассказали «Известиям», что стоимость обслуживания автомобилей всех марок в РФ выросла в 2023 году в среднем на 23%, а средний чек за ремонт авто составил 7852 рубля.