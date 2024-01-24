Евросоюз признает военное преимущество России в спецоперации на Украине и некоторые руководители стран объединения начинают открыто говорить об этом. Таким образом 24 января член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал «Известиям» слова президента Чехии Петра Павела о том, что Украина уже не сможет вернуть утраченные в ходе конфликта территории.

«В Чехии присутствует достаточно много умных руководителей, которые при этом набираются смелости и начинают говорить правду. То есть они поначалу говорят то, что определенно Евросоюзом, но из тех, кто умен, кто понимает ситуацию, говорят совершенно объективную правду — то, что Украина никогда не вернет эти территории. Мне кажется, что практически все это понимают», — сказал Цеков.

В конце декабря прошлого года бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак исключил возможность Украины вернуть утраченные территории. По его словам, ВСУ не смогут провести и второе контрнаступление.

Месяцем ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для агентства Bloomberg отметил, что завершение конфликта на Украине может пойти по сценарию войны на Корейском полуострове, что будет означать признание Киевом потери своих территорий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.