В Китае при пожаре в магазине погибли 39 человек
Крупный пожар в городе Синьюй в провинции Цзянси на востоке Китая унес жизни 39 человек, еще девять пострадали. Об этом в среду, 24 января, сообщило информационное агентство «Синьхуа».
По его данным, возгорание произошло в одном из уличных магазинов около 15:30 по местному времени (10:00 мск). На месте продолжаются спасательные работы. Причина пожара пока что не установлена.
Пострадавшие были госпитализированы, уточняет Центральное телевидение Китая (CCTV).
Ранее, 19 января, по меньшей мере 13 человек погибли и один пострадал в результате пожара в школьном общежитии в центральной китайской провинции Хэнань. Возгорание ликвидировали спустя 38 минут после получения сигнала.