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Минсельхоз сообщил о выходе РФ на первое место в мире по добыче лосося

Патрушев: объем добычи лосося в РФ в 2023 году составил 600 тыс. т
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Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
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Россия по итогам 2023 года стала первой в мире по добыче лосося. Об этом 24 января сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

«Обеспечен максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 млн т. Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тыс. т», — указано в сообщении в Telegram-канале на сайте ведомства.

Отмечается, что показатели производства позволили России вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции агро-промышленного комплекса (АПК).

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Ранее, 11 января, президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске выступил против резкого повышения пошлины на ввоз рыбы из-за вероятности роста цен на нее. По словам Путина, низкая пошлина на ввоз импортной продукции требуется, чтобы не тратить средства из бюджета на субсидирование перевозок и обеспечить прилавки рыбой. При этом необходимо думать над тем, чтобы в магазинах была отечественная рыбная продукция, отметил российский лидер.

В сентябре 2023 года сообщалось, что в России начнут продавать рыбу на бирже в Санкт-Петербурге, соответствующий законопроект разрабатывают Минфин и Минсельхоз. Электронные торги собираются запустить уже ко II кварталу 2024 года. Рыбаков могут обязать продавать на бирже часть продукции. Власти полагают, что торги помогут снизить цены.

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