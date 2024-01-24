Один человек пострадал в массовом ДТП в Липецке
Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись на проспекте Победы в Липецке. Один человек доставлен в больницу.
Авария произошла 23 января. В результате столкновения автобусы «Волгабас» и «ПАЗ» получили технические повреждения. Кроме того, пострадали машины Volkswagen и Land Rover.
Пассажир одного из автобусов был доставлен в больницу с травмами, пишет LipetskMedia.
В Ленинградской области утром 24 января автобус с детьми опрокинулся под Выборгом. В салоне находились восемь несовершеннолетних, никто из них не пострадал. По данным МВД, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.