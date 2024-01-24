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Шольц назвал предусмотренную странами ЕС помощь Киеву недостаточной

Шольц: суммы, предусмотренные ЕС для Украины, недостаточно велики
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Финансовая помощь, предусмотренная странами Евросоюза (ЕС) для Украины в 2024 году, является недостаточной. Об этом 24 января заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Die Zeit.

«Суммы, которые европейские государства пока предусмотрели на 2024 год, еще недостаточно велики», — сказал он.

Шольц добавил, что по этому вопросу он проводит много телефонных переговоров со своими коллегами и просит «их делать больше». При этом, по его словам, было бы самонадеянно полагать, что Германия смогла бы осуществлять помощь Украине в одиночку.

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Ранее в этот день министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что у Германии нет возможности оказывать помощь Украине без участия союзных стран. Он заявил, что страна может столкнуться с перегрузкой экономической системы.

21 января стало известно, что в Европейском союзе разработали новый план по предоставлению помощи Украине на сумму свыше €20 млрд. По информации WSJ, данная инициатива предусматривает создание специального фонда, который поглотит примерно €6,5 млрд из созданного двумя годами ранее Европейского фонда мира. Отмечается, что новый фонд будет ежегодно получать до €5 млрд в период с 2024 по 2027 год.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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