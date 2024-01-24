Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Рязанской области
Пассажирский поезд врезался в машину Toyota на железнодорожном переезде в Рязанской области. По факту происшествия проводится проверка.
Авария произошла утром 24 января на участке Великодворье — Тумская Горьковской железной дороги. По данным 62INFO.ru, автомобиль выехал на переезд перед поездом с сообщением Владимир – Тумская. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малой дистанции избежать столкновения не удалось.
Пострадавших при происшествии нет. Поезд был задержан на 14 минут.
Проверку проводит Приволжская транспортная прокуратура, пишет РИА «7 новостей».
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