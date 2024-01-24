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Tesla выпустит новую модель в 2025 году

Reuters: компания Tesla начнет выпуск нового кроссовера в 2025 году
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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Компания Tesla планирует начать производство нового электромобиля в июне 2025 года. Об этом 24 января сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

По данным агентства, рабочее название нового электрокара — Redwood. Предполагается, что новинка будет предназначена для массового рынка и будет компактным кроссовером.

Считается, что стоимость новинки может составить $25 тыс., что позволит Tesla конкурировать с китайской компанией BYD, опередившей ее по продажам в последнем квартале 2023 года. Глава компании Илон Маск еще в 2020 году объявлял о намерениях выпускать доступные электрокары по такой цене.

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14 января стало известно, что Tesla потеряла более $94 млрд рыночной стоимости за две недели. По данным агентства Bloomberg, убытки стали самыми большими с момента выхода компании на биржу в 2010 году. Акции производителя опустились на фоне отказа Китая от закупок электромобилей.

В России в 2023 году было реализовано 14,1 тыс. новых электромобилей, что в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Этот результат стал рекордным, сообщало 11 января аналитическое агентство «Автостат». Tesla заняла четвертое место по популярности у россиян.

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