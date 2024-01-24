Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре

Взрыв произошел в Днепре (ранее — Днепропетровск) на фоне воздушной тревоги, сообщил 24 января в Telegram-канале украинский телеканал «Общественное».

«В Днепре слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты «Общественного», — сказано в сообщении.

На данный момент на территории всей Украины объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Накануне о серии взрывов сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Тогда же в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.