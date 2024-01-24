Британские ВМС сообщили об инциденте с кораблем к югу от Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах королевства сообщило об инциденте к югу от Йемена. Об этом ведомство написало 24 января в X (бывшем Twitter).
Инцидент произошел в 83 км к югу от города Адена в Аденском заливе Аравийского моря. Подробности произошедшего не раскрываются.
UKMTO призвало суда передвигаться с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности в море.
Ранее, 23 января, пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что с 11 января ВС США уничтожили или повредили в Йемене более 25 пусковых установок и более 20 ракет. Он добавил, что удары были нанесены по районам базирования беспилотных летательных аппаратов, береговым радарам и средствам воздушной разведки йеменских хуситов.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.
Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 22 января сообщалось, что американские и британские войска нанесли новый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене. Накануне вечером представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что они нанесли ракетный удар по грузовому судну Военно-морских сил США в Аденском заливе у берегов Йемена.
Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен 18 января сказал «Известиям», что удары по Йемену приведут к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.