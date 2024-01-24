Политолог спрогнозировал сроки вступления Швеции в НАТО

Швеция станет 32-й страной НАТО, к тому же она уже находится в строю альянса, так как выполняет задачи учебно-боевого характера наряду с другими странами-участниками в рамках учений «Стойкий защитник – 2024». Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Я глубоко убежден, к сожалению, что Швеция станет 32-й страной НАТО. При этом идет процесс согласования, и в ближайшее время мы станем свидетелями того, что и Турция, и Венгрия согласятся. И флаг Швеции будет развеваться в Брюсселе в штаб-квартире НАТО», — заявил Кошкин в разговоре с телеканалом «Звезда».

Эксперт предположил, что официально Швеция пополнит ряды стран – членов НАТО через четыре месяца, на момент завершения учений.

«До конца учений будет решен вопрос. С одной стороны, дают люфт для понимания, с другой стороны, есть механизмы, которые могут жестко поставить руководство стран на место. Швеция уже в строю среди государств НАТО, ждем юридическое узаконивание», — заключил Кошкин.

Накануне парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО, сообщает телеканал «360». Из 346 депутатов за выступили 287, 55 высказались против, еще четверо воздержались. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поприветствовал это решение, добавив, что теперь страна на один шаг ближе к полноправному членству в альянсе.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение турецкого парламента и заявил об усилении альянса с присоединением к нему Швеции. Он также выразил надежду, что Венгрия последует примеру Турции и завершит национальную ратификацию заявки Швеции как можно скорее.

Венгрия остается последней участницей Североатлантического альянса, которая еще не ратифицировала заявку Швеции. Ранее, 18 января, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, поскольку не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной.

Тогда же пресс-служба парламента Венгрии сообщила «Известиям», что вопрос ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО будет рассмотрен в ходе весенней парламентской сессии, которая начнется в конце февраля.

По оценке подполковника армии США в отставке, политолога Эрла Расмуссена, решение турецкого парламента связано с обменом «услуги за услугу» с Вашингтоном и Брюсселем. Турецкие власти могут получить некоторое вооружение в обмен на заключение закулисной сделки. Также компромиссы могут касаться ограничения на иммиграцию, доступа к технологиям или сокращения любых ограничений со стороны США в отношении Турции, считает эксперт.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не утвердили в тот момент Венгрия и Турция.