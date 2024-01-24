Упавшая с крана балка придавила трех человек в Петербурге
Металлическая балка с крана придавила трех человек на стройке в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает телеканал «78» в среду, 24 января.
Несчастный случай произошел днем ранее на Лесном проспекте. Пострадавших обнаружила проходившая мимо женщина. Одного из мужчин вывезли с территории будущего бизнес-центра на белом авто. Двух других отнесли в строительные вагончики.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они попросили проехать в отдел восемь горожан и 15 иностранных граждан. Правоохранители выясняют, что произошло на стройплощадке и почему свидетели инцидента сразу не сообщили об этом в полицию.