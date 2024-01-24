Реклама
Прямой эфир
Авто
Tesla выпустит новую модель в 2025 году
Общество
Гладков сообщил о гибели всех находившихся на борту разбившегося Ил-76
Культура
Netflix сообщила о выходе продолжения сериала «Игра в кальмара» уже в 2024 году
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Мир
ЕК предложила усилить контроль в ЕС за инвестициями и экспортом технологий
Политика
ГД одобрила в I чтении поправки о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Спорт
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Мир
Президент Сербии заявил о желании купить еще два вертолета Ка-32 в РФ
Мир
Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи
Политика
Матвиенко предложила переименовать Минтруд и пересмотреть его функции
Культура
Кинокритик спрогнозировал победу «Оппенгеймера» в борьбе за «Оскар»
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарный груз для жителей сектора Газа
Происшествия
В Петербурге таможенники изъяли более тонны кокаина из Бельгии
Политика
В Кремле назвали суверенным решение Турции принять Швецию в НАТО
Общество
МО РФ сообщило, что потерпевший крушение Ил-76 был сбит ВСУ
Сюжет:

Матвиенко предложила переименовать Минтруд и пересмотреть его функции

Матвиенко предложила переименовать Минтруд, сделав упор на семейную политику
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство труда и социальной политики необходимо переименовать и пересмотреть его функции, чтобы сделать упор на вопросы семейной политики. Такое мнение 24 января выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе первого пленарного заседания весенней сессии.

«Надо по-другому назвать министерство и посмотреть на его функции. Если мы говорим, что семейная политика, семья, демография для нас это важнейшие, ключевые сегодня направления», — предложила она.

Также спикер указала на то, что вопросами социальной политики в России занимаются пять или шесть министерств, что вызывает путаницу у граждан, которые «не знают, куда обращаться».

Матвиенко подчеркнула, что Минтруду необходимо заострить свое внимание на вопросах социальной и семейной политики, а работы с трудовыми ресурсами, защитой прав трудящихся и производительностью труда делегировать Минэкономразвития.

«Сегодня министерство не чувствует, что оно отвечает за семейную политику, давайте в Год семьи чуть-чуть покреативим», — сказала председатель Совфеда.

Кроме того, чиновница рассказала, что подобное предложение уже поступало Минтруду, однако ответ ведомства был отрицательным. Она предположила, что и на сей раз палата получит отрицательный ответ.

«Когда мы течем по течению и боимся чуть-чуть вправо-влево свернуть, это тоже неправильно. Времена же меняются, задачи меняются, приоритеты новые появляются», — прокомментировала Матвиенко решение Минтруда.

В заключение председатель Совета Федерации поручила вице-спикеру палаты Инне Святенко подготовить соответствующее обращение.

Всё большее — детям: кабмин проработает поручение о продлении «Семейной ипотеки»
Где уже поддержали идею президента, высказанную на прямой линии

Ранее в этот день в Госдуме в связи с Годом семьи в России предложили отменить налог на доходы физических лиц для многодетных семей. Как следует из пояснительной записки к проекту, в настоящее время в России насчитывается 2,3 млн многодетных семей. Такие меры стимулирования и поддержки позволят поддержать уже существующие семьи и стимулировать рождаемость.

22 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024