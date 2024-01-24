Матвиенко предложила переименовать Минтруд и пересмотреть его функции

Министерство труда и социальной политики необходимо переименовать и пересмотреть его функции, чтобы сделать упор на вопросы семейной политики. Такое мнение 24 января выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе первого пленарного заседания весенней сессии.

«Надо по-другому назвать министерство и посмотреть на его функции. Если мы говорим, что семейная политика, семья, демография для нас это важнейшие, ключевые сегодня направления», — предложила она.

Также спикер указала на то, что вопросами социальной политики в России занимаются пять или шесть министерств, что вызывает путаницу у граждан, которые «не знают, куда обращаться».

Матвиенко подчеркнула, что Минтруду необходимо заострить свое внимание на вопросах социальной и семейной политики, а работы с трудовыми ресурсами, защитой прав трудящихся и производительностью труда делегировать Минэкономразвития.

«Сегодня министерство не чувствует, что оно отвечает за семейную политику, давайте в Год семьи чуть-чуть покреативим», — сказала председатель Совфеда.

Кроме того, чиновница рассказала, что подобное предложение уже поступало Минтруду, однако ответ ведомства был отрицательным. Она предположила, что и на сей раз палата получит отрицательный ответ.

«Когда мы течем по течению и боимся чуть-чуть вправо-влево свернуть, это тоже неправильно. Времена же меняются, задачи меняются, приоритеты новые появляются», — прокомментировала Матвиенко решение Минтруда.

В заключение председатель Совета Федерации поручила вице-спикеру палаты Инне Святенко подготовить соответствующее обращение.

Ранее в этот день в Госдуме в связи с Годом семьи в России предложили отменить налог на доходы физических лиц для многодетных семей. Как следует из пояснительной записки к проекту, в настоящее время в России насчитывается 2,3 млн многодетных семей. Такие меры стимулирования и поддержки позволят поддержать уже существующие семьи и стимулировать рождаемость.

22 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.