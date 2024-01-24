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Суд удовлетворил иск врача сборной РФ Шветского к немецкому журналисту Зеппельту

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск врача сборной РФ по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филиппа Шветского по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации к немецкому журналисту Хайо Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD, передает 24 января корреспондент «Известий».

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, где стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой. Слушания проходили в закрытом режиме по инициативе представителей Шветского. Данное решение сторона истца приняла, опасаясь разглашения персональных данных. Из-за неявки представителей Зеппельта решение суда с доказательствами были переведены на немецкий язык и направлены ответчику в ФРГ.

Шветский заявил, что российская сторона смогла опровергнуть пять домыслов из обвинений, выдвинутых Зеппельтом против врачей сборной РФ и в видеоматериалах телеканала ARD, которые распространились по всему миру.

«Это касается обвинения меня в допинге, назывании меня представителем допинговой системы РФ и рецидивистом, а также виновником допинг-случая с Камилой Валиевой. Суд обязал господина Зепельта опровергнуть его заявления в том же порядке заявления, которые были им высказаны в СМИ, и взыскать с него 1 рубль», — сообщил специалист.

После того как врач получит выписку судебного решения и переведет его на немецкий язык, документ будет отправлен Зеппельту. У немецкого журналиста будет месяц для обжалования вердикта.

Шветский отметил, что после выступления сборной РФ на указанной Олимпиаде остался отрицательный осадок, как будто фигуристы не завоевали командное золото в Пекине, несмотря на то что они его выиграли. Поэтому врач счел делом чести «дожать ситуацию» и доказать, что медаль была завоевана Валиевой по праву.

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Российская спортсменка оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, однако впоследствии решение было оспорено.

В ходе следствия Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Так как дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

Однако в начале 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение аннулировать результаты Валиевой на чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Других санкций против нее не применялось.

Впоследствии CAS зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA по данному делу. В данном вопросе спортсменку также поддержал МОК, сообщив, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это никакой вины. 10 ноября CAS сообщил, что вынесет итоговое решение по Валиевой до конца января 2024 года.

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