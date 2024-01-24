ЕК предложила усилить контроль в ЕС за инвестициями и экспортом технологий

Европейская комиссия (ЕК) предложила усилить контроль за иностранными инвестициями в Евросоюз (ЕС) с целью укрепления экономической безопасности блока. Об этом сообщили 24 января на сайте ЕК.

«Комиссия приняла пять инициатив по укреплению экономической безопасности ЕС в условиях растущей геополитической напряженности и глубоких технологических сдвигов», — говорится в сообщении.

Так, пакет мер включает в себя проверку наличия во всех государствах — членах ЕС механизма проверки и расширение сферы охвата подлежащих проверке инвестиций. В документе также уточняется, что Евросоюз намерен выработать более скоординированный подход к экспорту товаров двойного назначения, чтобы гарантировать, что они не попадут в чужие руки.

Кроме того, будет усилен контроль за европейскими вложениями в потенциально опасные оборонные и разведывательные технологии третьих стран, чтобы исключить их использование против ЕС.

Ранее, в декабре, власти ЕС согласовывали 12-й пакет антироссийских санкций, ввели во внешнюю торговлю правило No Russia («Нет России»), согласно условиям которого экспортерам запрещено осуществлять реэкспорт «чувствительных» категорий товаров из третьих стран на российский рынок. Ограничения также подразумевают запрет на реэкспорт продукции в третьи страны для дальнейшего использования в России.

Кроме того, 12-й пакет санкций подразумевает новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

В июне ЕК предложила обновить стратегию ЕС в области энергетики, инфраструктуры и поставок критически важных ресурсов. Предлагалось усилить контроль в вопросах утечки инвестиций за рубеж и экспорта товаров двойного назначения.