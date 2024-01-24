Реклама
Прямой эфир
Авто
Tesla выпустит новую модель в 2025 году
Общество
Гладков сообщил о гибели всех находившихся на борту разбившегося Ил-76
Культура
Netflix сообщила о выходе продолжения сериала «Игра в кальмара» уже в 2024 году
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Мир
ЕК предложила усилить контроль в ЕС за инвестициями и экспортом технологий
Политика
ГД одобрила в I чтении поправки о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Спорт
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Мир
Президент Сербии заявил о желании купить еще два вертолета Ка-32 в РФ
Мир
Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи
Политика
Матвиенко предложила переименовать Минтруд и пересмотреть его функции
Культура
Кинокритик спрогнозировал победу «Оппенгеймера» в борьбе за «Оскар»
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарный груз для жителей сектора Газа
Происшествия
В Петербурге таможенники изъяли более тонны кокаина из Бельгии
Политика
В Кремле назвали суверенным решение Турции принять Швецию в НАТО
Общество
МО РФ сообщило, что потерпевший крушение Ил-76 был сбит ВСУ

ЕК предложила усилить контроль в ЕС за инвестициями и экспортом технологий

0
Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейская комиссия (ЕК) предложила усилить контроль за иностранными инвестициями в Евросоюз (ЕС) с целью укрепления экономической безопасности блока. Об этом сообщили 24 января на сайте ЕК.

«Комиссия приняла пять инициатив по укреплению экономической безопасности ЕС в условиях растущей геополитической напряженности и глубоких технологических сдвигов», — говорится в сообщении.

Так, пакет мер включает в себя проверку наличия во всех государствах — членах ЕС механизма проверки и расширение сферы охвата подлежащих проверке инвестиций. В документе также уточняется, что Евросоюз намерен выработать более скоординированный подход к экспорту товаров двойного назначения, чтобы гарантировать, что они не попадут в чужие руки.

Кроме того, будет усилен контроль за европейскими вложениями в потенциально опасные оборонные и разведывательные технологии третьих стран, чтобы исключить их использование против ЕС.

Коллективный риск: ЕС представил стратегию экономической безопасности
От кого Брюссель снижает зависимость и всё ли из задуманного удастся

Ранее, в декабре, власти ЕС согласовывали 12-й пакет антироссийских санкций, ввели во внешнюю торговлю правило No Russia («Нет России»), согласно условиям которого экспортерам запрещено осуществлять реэкспорт «чувствительных» категорий товаров из третьих стран на российский рынок. Ограничения также подразумевают запрет на реэкспорт продукции в третьи страны для дальнейшего использования в России.

Кроме того, 12-й пакет санкций подразумевает новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

В июне ЕК предложила обновить стратегию ЕС в области энергетики, инфраструктуры и поставок критически важных ресурсов. Предлагалось усилить контроль в вопросах утечки инвестиций за рубеж и экспорта товаров двойного назначения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024