Реклама
Прямой эфир
Авто
Opel возродит модель Frontera
Общество
Гладков сообщил о гибели всех находившихся на борту разбившегося Ил-76
Культура
Netflix сообщила о выходе продолжения сериала «Игра в кальмара» уже в 2024 году
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Происшествия
Четыре человека пострадали при выбросе газа в жилом доме в Якутии
Политика
ГД одобрила в I чтении поправки о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Спорт
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Политика
Американист назвала Трампа главным кандидатом на выборах США от республиканцев
Мир
Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области
Мир
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Происшествия
В Петербурге таможенники изъяли более тонны кокаина из Бельгии
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарный груз для жителей сектора Газа
Культура
Кинокритик спрогнозировал победу «Оппенгеймера» в борьбе за «Оскар»
Политика
В Кремле назвали суверенным решение Турции принять Швецию в НАТО
Сюжет:

Путин освободил от должности первого замглавы Росфинмониторинга Короткого

0
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в среду, 24 января, подписал указ об освобождении от должности первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого.

«Освободить Короткого Юрия Федоровича от должности первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу», — отмечается в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение вступило в силу 24 января. Пока что не уточняется, кто займет его место, добавляет «Газета.Ru».

Короткий начал работать в Росфинмониторинге в 2002 году. Он был на должности начальника управления координации и взаимодействия, а позже — управления финансового анализа комитета РФ по финансовому мониторингу. Начиная с 2004 года он осуществлял деятельность начальника управления финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В 2008 году был назначен первым заместителем руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, а в 2012-м — первым заместителем руководителя ведомства. До этого Короткий также работал в органах госбезопасности (1978–1994) и в федеральных органах налоговой полиции (1994–2001).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024