Путин освободил от должности первого замглавы Росфинмониторинга Короткого

Президент России Владимир Путин в среду, 24 января, подписал указ об освобождении от должности первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого.

«Освободить Короткого Юрия Федоровича от должности первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу», — отмечается в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение вступило в силу 24 января. Пока что не уточняется, кто займет его место, добавляет «Газета.Ru».

Короткий начал работать в Росфинмониторинге в 2002 году. Он был на должности начальника управления координации и взаимодействия, а позже — управления финансового анализа комитета РФ по финансовому мониторингу. Начиная с 2004 года он осуществлял деятельность начальника управления финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В 2008 году был назначен первым заместителем руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, а в 2012-м — первым заместителем руководителя ведомства. До этого Короткий также работал в органах госбезопасности (1978–1994) и в федеральных органах налоговой полиции (1994–2001).