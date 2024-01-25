Ценовой ресурс

Ускорившаяся инфляция была одной из центральных проблем, которые обсуждали в этом году на Давосском экономическом форуме. И не зря. В этом году быстрый рост цен сохранится в разных уголках мира. Попробуем разобраться в причинах, а они свои у каждой страны.

По данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне за прошедший год ускорилась до 2,9%, в США — 3,4%, в Великобритании — 4%. Хотя цифры кажутся небольшими, но они значительно превышают таргет западных регуляторов в 2%.

Первое препятствие на пути к замедлению инфляции — ожидания по динамике цен на сырьевые товары и некоторые промышленные ресурсы. Например, противостояния на Ближнем Востоке и нарушение нормальных условий судоходства в Красном море уже привели к росту стоимости логистики. В дальнейшем нефть и нефтепродукты могут подорожать, что вполне логично отразится на общей инфляции.

Второй негативный фактор — это устойчивые рынки труда, хотя ужесточение денежно-кредитной политики должно привести к ослаблению этого фактора. Третий — сохранение стимулирующей бюджетно-налоговой политики (вливание денег в экономику государством).

Конечно, США как страна с наиболее сильной экономикой, с большой вероятностью, имеет шансы удержать ситуацию под контролем и избежать рецессии. Остальные западные страны находятся в более слабой позиции, но все же они обладают большими ресурсами для решения своих экономических проблем, чем развивающиеся государства. Поэтому ситуация по миру будет неоднородной: в отдельных регионах и странах будут по-прежнему искать способы обуздать ненормально быстрый рост цен.

Причем, что характерно, западные политики оставляют без внимания структурный характер сегодняшней инфляции. Регуляторы продолжают лечить ее повышением ставок, но такие меры сдерживают только монетарные причины, тогда как реальные проблемы — в росте издержек компаний. Против этого ставки центробанков бессильны.

В Европе есть и другие проблемы. Среди них — выход на пенсию многочисленного поколения бэби-бумеров, нарушение цепочек поставок, колебание цен на энергоносители, а также снижение спроса Китая на немецкую продукцию.

Повышенная инфляция может остаться в 2024 году в ряде стран Балтии и Скандинавии из-за потери российского экспорта.

Среди европейских лидеров по росту цен в 2023-м также были Венгрия, Сербия и Румыния. Там средний показатель увеличения стоимости товаров и услуг составил 8,3%. В этом году перечисленным странам вряд ли получится легко вернуть показатели к норме.

Среди ближневосточных государств стабильное лидерство по инфляции удерживают Ливан, Турция и Иран. Годовой рост цен в Турции почти достигал 65% в декабре. К маю этого года она может вырасти до 70–75%.

Латинская Америка тоже пока далека от стабилизации. За 2023 год цены в Аргентине выросли на 210%, причем только в декабре на 25,5%. Лидером же стала Венесуэла, там в среднем стоимость товаров и услуг увеличилась на 317%.

Лучше других могут чувствовать себя экономики стран Азии, в частности Индия, где этому способствуют прирост инвестиций (как внутренних, так и зарубежных), а также благоприятная демографическая ситуация, успехи в промышленном секторе и развитие технологий.

Китай, кстати, единственная крупная экономика, где наблюдается дефляция. Обеспечить темпы роста ВВП более 4% без масштабных стимулирующих мер там вряд ли получится. Необходимы структурные реформы, которые, похоже, пока в планы экономических властей не входят. Избежать острого долгового и финансового кризиса в 2024 году КНР, скорее всего, сумеет, но дальнейший рост будет зависеть от правильности принятых руководством решений.

Что касается России, то инфляция будет замедляться из-за жесткой денежно-кредитной политики. Центральный банк, скорее всего, в апреле начнет уменьшать ключевую ставку, и с нынешних 16% к концу года она будет снижена до 12–13%. Однако в ЦБ рассчитывают, что к концу 2024-го рост цен удастся вернуть к цели в 4%.

В целом 2024 год пока не обещает разрешения мировых экономических проблем и нормализации уровней инфляции. Масштабные стимулирующие меры и избыточная ликвидность, поступившая в систему после кризиса 2008 года и во время пандемии, создали перекосы в финансовой системе, которые быстро выправить не получится. Страны со слабой экономикой и большой долговой нагрузкой будут испытывать максимальные сложности.

Автор — аналитик Freedom Finance Global

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