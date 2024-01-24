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Мирошник после крушения Ил-76 поставил под вопрос возможности договоренностей с Киевом

Мирошник: Киев поставил под вопрос возможность договоренностей после крушения Ил-76
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Фото: ТАСС/Павел Колядин
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Киев поставил под вопрос возможность любых договоренностей, сбив самолет Ил-76. Об этом 24 января заявил в Telegram-канале посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник.

«Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей, и в каких угодно форматах. Те гарантии что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений», — написал он.

Мирошник также отметил, что Киев совершил акт безумного варварства.

«Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего полное пренебрежение к человеческой жизни. Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения, и «пустили в расход» своих же сограждан», — указал посол.

Крушение самолета Ил-76 с пленными бойцами ВСУ под Белгородом. Главное

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных перевозили для обмена. Согласно информации главы региона Вячеслава Гладкова, все находившиеся на борту Ил-76 погибли.

В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых видно, как воздушное судно стремительно падает. В результате падения борта произошел взрыв. Крушение зафиксировано около 11:00.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу «Известий» прокомментировать сообщение о крушении Ил-76, ответил, что это свежая информация и в ней только предстоит разобраться.

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