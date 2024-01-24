Главу эконадзора Орловской области заподозрили в превышении полномочий
Следственные органы МВД России по Орловской области возбудили уголовное дело в отношении начальника управления экологического надзора и природопользования регионального департамента контрольной и надзорной деятельности. Об этом в среду, 24 января, сообщает региональная прокуратура.
Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. О ком идет речь, в сообщении ведомства не раскрывается. На сайте орловского правительства указано, что управление возглавляет Евгений Алехин, пишет ИА «Абирег».
По версии следствия, в апреле 2023 года к подозреваемому обратился его знакомый. Мужчина попросил оказать содействие в решении вопроса о непривлечении его к ответственности за нарушение правил охоты.
Фигурант, действуя вопреки интересам службы, дал незаконное указание государственному охотинспектору не составлять в отношении его знакомого протокол об административном правонарушении.
В настоящее время подозреваемый задержан, отмечает InfoOrel.ru. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.