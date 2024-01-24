В СФ заявили об использовании Западом международных площадок для обвинения РФ

Сегодня западные страны используют любую международную площадку и возможность, чтобы обвинить Россию. Об этом «Известиям» 24 января заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Западные страны, которые у нас в числе недружественных, на самом деле используют все международные площадки для огульной критики России. ООН — это общепризнанная площадка, и мы как одна из стран — создателей ООН имеем полное право быть там и высказываться. Однако надо понимать, что Запад вступил на путь прямой конфронтации, и если вовремя не остановиться, то это может привести к большой беде», — сказал Джабаров.

Накануне постпред Израиля Гилад Эрдан во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН раскритиковал Иран в якобы снабжении России оружием, которое она использует во время проведения спецоперации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на это указал, что «некоторые делегации считают возможным заученно, скороговоркой повторять обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве».

Лавров прибыл в Нью-Йорк в ночь на 22 января для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании по украинскому конфликту.

В ходе выступления Лавров вновь подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. При этом глава внешнеполитического российского ведомства отметил, что подавляющему большинству экспертов совершенно очевидно, что ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования конфликта, является продолжающаяся Западом поддержка киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.