Реклама
Прямой эфир
Авто
Opel возродит модель Frontera
Общество
Гладков сообщил о гибели всех находившихся на борту разбившегося Ил-76
Культура
Netflix сообщила о выходе продолжения сериала «Игра в кальмара» уже в 2024 году
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Происшествия
Четыре человека пострадали при выбросе газа в жилом доме в Якутии
Политика
ГД одобрила в I чтении поправки о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Спорт
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Политика
Американист назвала Трампа главным кандидатом на выборах США от республиканцев
Мир
Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области
Мир
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Происшествия
В Петербурге таможенники изъяли более тонны кокаина из Бельгии
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарный груз для жителей сектора Газа
Культура
Кинокритик спрогнозировал победу «Оппенгеймера» в борьбе за «Оскар»
Политика
В Кремле назвали суверенным решение Турции принять Швецию в НАТО

В СФ заявили об использовании Западом международных площадок для обвинения РФ

Сенатор Джабаров: Запад использует международные площадки, чтобы обвинять РФ
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сегодня западные страны используют любую международную площадку и возможность, чтобы обвинить Россию. Об этом «Известиям» 24 января заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Западные страны, которые у нас в числе недружественных, на самом деле используют все международные площадки для огульной критики России. ООН — это общепризнанная площадка, и мы как одна из стран — создателей ООН имеем полное право быть там и высказываться. Однако надо понимать, что Запад вступил на путь прямой конфронтации, и если вовремя не остановиться, то это может привести к большой беде», — сказал Джабаров.

Накануне постпред Израиля Гилад Эрдан во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН раскритиковал Иран в якобы снабжении России оружием, которое она использует во время проведения спецоперации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на это указал, что «некоторые делегации считают возможным заученно, скороговоркой повторять обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве».

Совбез совести: в ООН обсудили Украину и теракты в Белгороде и Донецке
Россия заявила о причастности Запада к преступлениям ВСУ против гражданского населения

Лавров прибыл в Нью-Йорк в ночь на 22 января для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании по украинскому конфликту.

В ходе выступления Лавров вновь подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. При этом глава внешнеполитического российского ведомства отметил, что подавляющему большинству экспертов совершенно очевидно, что ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования конфликта, является продолжающаяся Западом поддержка киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024