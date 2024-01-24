В Симферопольском районе Крыма установят 110 подстанций
Власти Крыма выделят дополнительные 200 млн рублей для установки 110 трансформаторных подстанций в Симферопольском районе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, до 1 марта будет определен перечень подстанций, которые требуют замены из-за проблем со скачками напряжения в летний период. Монтаж нового оборудования планируется завершить до 1 июня 2024 года, пишет ИА «Крыминформ».
Как пояснил глава Крыма, установка новых подстанций требуется из-за увеличения нагрузки на электросети в связи с ростом подключенных абонентов. Он отметил, что после смены руководства «Крымэнерго» в Симферопольском районе уже выполнено 3,5 тыс. техприсоединений.