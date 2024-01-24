Реклама
Прямой эфир
Авто
Opel возродит модель Frontera
Общество
Гладков сообщил о гибели всех находившихся на борту разбившегося Ил-76
Культура
Netflix сообщила о выходе продолжения сериала «Игра в кальмара» уже в 2024 году
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Происшествия
Четыре человека пострадали при выбросе газа в жилом доме в Якутии
Политика
ГД одобрила в I чтении поправки о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Спорт
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Политика
Американист назвала Трампа главным кандидатом на выборах США от республиканцев
Мир
Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области
Мир
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Происшествия
В Петербурге таможенники изъяли более тонны кокаина из Бельгии
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарный груз для жителей сектора Газа
Культура
Кинокритик спрогнозировал победу «Оппенгеймера» в борьбе за «Оскар»
Политика
В Кремле назвали суверенным решение Турции принять Швецию в НАТО

Кардиолог назвал маскирующиеся под проблемы с сердцем заболевания

Кардиолог Закиев: проблемы с желудком иногда можно спутать с инфарктом
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заболевания желудка в некоторых случаях можно по ошибке принять за проблемы с сердцем из-за похожих симптомов. Об этом 24 января рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

«Знаю случаи, когда пациентов привозили в кардиоблок с сильной болью в груди и подозрением на инфаркт. При этом инфаркт не подтверждался, зато у больных находили эрозивные повреждения желудка, которые маскировались под сердечный приступ», — пояснил врач в беседе с «Газетой.Ru».

При этом в его практике встречалось и противоположное, когда пациенты с инфарктом миокарда принимали тошноту, слабость и рвоту за проблемы с желудком. В данной связи при любом подобном недомогании следует обращаться к врачу, отметил кардиолог.

По словам Закиева, нарушения ритма могут быть связаны и с пищеводной грыжей. Она способна вызвать обычно не опасную для жизни наджелудочковую экстрасистолию, которая ощущается как перебои в работе сердца, уточнил доктор.

За инфаркт можно также принять характерное для пожилых людей обострение герпесной инфекции — опоясывающий лишай. Кардиолог рассказал, что данное заболевание сопровождается сыпью и болью в нервах, в том числе в области сердца. Кроме того, сердечную боль могут вызывать поражения позвоночника, дорсопатии и корешковые синдромы.

Тем не менее, некоторые заболевания ЖКТ вызывают или усугубляют болезни сердца, отметил Закиев. По его словам, любые воспаления усиливают атеросклероз, повышая риски инфарктов и инсультов.

Помимо этого заболевания дыхательной системы могут привести к увеличению правых отделов сердца, добавил врач. Мощным фактором риска сердечных проблем он назвал и хроническую почечную недостаточность.

Дела сердечные: врачи рассказали о кардиологических болезнях россиян
Сердечно-сосудистые заболевания в стране со временем «молодеют»

Ранее, 25 декабря 2023 года, врач-кардиолог из клиники при тверском ГМУ Оксана Нилова перечислила факторы риска, которые могут привести к болезням сердца, — курение, ожирение, метаболический синдром и артериальную гипертонию. В совокупности они могут провоцировать различные заболевания, например ишемические болезни сердца и гипертонию, пояснила доктор. Чтобы отсрочить развитие указанных заболеваний, кардиолог посоветовала минимизировать факторы риска, регулярно консультироваться со специалистом и вести здоровый образ жизни.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024