Кардиолог назвал маскирующиеся под проблемы с сердцем заболевания

Заболевания желудка в некоторых случаях можно по ошибке принять за проблемы с сердцем из-за похожих симптомов. Об этом 24 января рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

«Знаю случаи, когда пациентов привозили в кардиоблок с сильной болью в груди и подозрением на инфаркт. При этом инфаркт не подтверждался, зато у больных находили эрозивные повреждения желудка, которые маскировались под сердечный приступ», — пояснил врач в беседе с «Газетой.Ru».

При этом в его практике встречалось и противоположное, когда пациенты с инфарктом миокарда принимали тошноту, слабость и рвоту за проблемы с желудком. В данной связи при любом подобном недомогании следует обращаться к врачу, отметил кардиолог.

По словам Закиева, нарушения ритма могут быть связаны и с пищеводной грыжей. Она способна вызвать обычно не опасную для жизни наджелудочковую экстрасистолию, которая ощущается как перебои в работе сердца, уточнил доктор.

За инфаркт можно также принять характерное для пожилых людей обострение герпесной инфекции — опоясывающий лишай. Кардиолог рассказал, что данное заболевание сопровождается сыпью и болью в нервах, в том числе в области сердца. Кроме того, сердечную боль могут вызывать поражения позвоночника, дорсопатии и корешковые синдромы.

Тем не менее, некоторые заболевания ЖКТ вызывают или усугубляют болезни сердца, отметил Закиев. По его словам, любые воспаления усиливают атеросклероз, повышая риски инфарктов и инсультов.

Помимо этого заболевания дыхательной системы могут привести к увеличению правых отделов сердца, добавил врач. Мощным фактором риска сердечных проблем он назвал и хроническую почечную недостаточность.

Ранее, 25 декабря 2023 года, врач-кардиолог из клиники при тверском ГМУ Оксана Нилова перечислила факторы риска, которые могут привести к болезням сердца, — курение, ожирение, метаболический синдром и артериальную гипертонию. В совокупности они могут провоцировать различные заболевания, например ишемические болезни сердца и гипертонию, пояснила доктор. Чтобы отсрочить развитие указанных заболеваний, кардиолог посоветовала минимизировать факторы риска, регулярно консультироваться со специалистом и вести здоровый образ жизни.