Жителя Орла задержали с наркотиками на Привокзальной площади
Безработного жителя Орла задержали с запрещенными веществами на площади Привокзальной областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), сообщает InfoOrel.ru в среду, 24 января.
Мужчину задержали сотрудники линейного отдела МВД в рамках ранее поступившей оперативной информации. Во время личного досмотра у злоумышленника 1991 года рождения обнаружили прозрачный полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Проведенная экспертиза показала, что в пакете находилось наркотическое вещество «N-метилэфедрон» общим весом 0,45 г. Расследование продолжается. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения — обязательство о явке.
Ранее в январе сообщалось, что в Большом порту Санкт-Петербурга таможенники изъяли 1200 кг кокаина, привезенных из Бельгии. Стоимость такой партии наркотика на черном рынке оценивается в 13 млрд рублей.