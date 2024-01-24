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Приметы на Татьянин день — что можно и нельзя делать 25 января

Россиянам рассказали о народных приметах на Татьянин день
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Ежегодно 25 января православные верующие отмечают день памяти святой мученицы Татианы Римской, а учащиеся вузов и колледжей — День студента. В народном календаре эта дата называется Татьянин день, с ней связано множество древних и более современных примет. О том, что можно и нельзя делать в этот праздник, читайте в материале «Известий».

Народные приметы на Татьянин день

На Руси в Татьянин день хозяйки пекли для всей семьи круглый каравай, символизирующий солнце. По его внешнему виду определяли, как сложится год у женщины и ее родных. Если хлеб получался ровным и пышным, в ближайшее время никаких потрясений не предвиделось. Холмик в центре выпечки обещал, что дела семьи пойдут в гору. Плохой приметой считался треснувший или непропеченный каравай. В таком случае ждали несчастий и болезней.

Испеченный хлеб разламывали таким образом, чтобы каждому домочадцу достался кусочек. Если в доме были Татьяны, им отдавали подгоревшую корку. Так от именинниц отгоняли различные неудачи.

Кроме того, в этот день женщины мотали клубки пряжи, привлекая урожай капусты. Считалось, что чем туже и крупнее будут мотки, тем более крупные и сочные кочаны вырастут на грядках.

Незамужние девушки ранним утром собирали половики и несли их к водоему, чтобы прополоскать. В это время за ними могли наблюдать юноши, чтобы узнать, хорошие ли хозяйки получатся из их избранниц. После этого коврики несли домой и вешали сушиться на забор. Самый красивый из них позже клали на порог дома. Считалось, что если в Татьянин день об него вытрет ноги холостой парень, он станет отличным супругом.

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У девушек был и другой ритуал — они делали из перьев и обрезков ткани «любовные» метелки. Изделие нужно было незаметно подбросить в дом приглянувшегося молодого человека, но так, чтобы его не нашла потенциальная свекровь. Если метелка останется ненайденной, юноша обязательно влюбится в девушку, которая ее сделала. Опытные матери знали об этих обрядах, поэтому старались не пускать нежеланных невесток на порог.

Замужние женщины на Татьянин день проводили ритуал, позволяющий избежать ссор в семье. В праздник они мыли посуду и вытирали ее новым полотенцем, читая особый заговор. После этого полотенце стирали и надежно прятали. Люди верили, что, если достать его во время конфликта, это поможет быстрее помириться.

Что можно и нельзя делать в Татьянин день

В Татьянин день верующим рекомендуется посетить службу или уделить время молитве дома. Особенно это касается студентов, так как святая Татиана Римская считается покровительницей учащихся — чаще всего к ней обращаются за помощью в учебе или построении карьеры. Также мученицу просят об избавлении от уныния, укреплении веры, о защите в сложной ситуации, выздоровлении больных. После службы можно отпраздновать именины со знакомыми Татьянами, однако следует помнить об умеренности в еде, питье и веселье.

На Руси с Татьяниным днем было связано множество суеверий. Например, люди верили, что нельзя встречать праздник в беспорядке, иначе нерадивых хозяев ждали различные беды. При этом наводить чистоту следовало заранее, так как в день торжества запрещалось убираться, шить и стирать. Тот, кто проигнорирует запрет, спровоцирует ссоры в семье.

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В Татьянин день родственники старались не ругаться друг с другом, чтобы не привлекать лишних горестей. Категорически запрещалось поднимать руку на детей, чтобы не вызвать гнев святой Татианы. Кроме того, в праздник люди старательно отгоняли от себя плохие мысли, избегали слез. Иначе в ближайшее время не стоило ждать счастья.

Также в Татьянин день нельзя употреблять спиртное. По поверьям, в праздник нечисть толкала пьяных на безобразные поступки: скандалы, драки, беспорядки и т. д.

Помимо этого, в день памяти святой никому не отказывали в помощи, чтобы не навлечь на себя и близких различные беды. При этом считалось, что любое добро, совершенное во время торжества, вернется в трехкратном размере.

Погодные приметы на Татьянин день

По погоде на Татьянин день на Руси определяли, какими будут весна и лето. Сильный снег на праздник обещал дождливые и сырые летние месяцы, а ранний восход и яркое солнце — скорый приход весны. Яркое звездное небо в ночь с 25 на 26 января сулило потепление. Ветер с юга предвещал засушливое и неурожайное лето, а теплая погода с небольшим снегопадом — хороший урожай в следующем сезоне. Если на улице вырастали большие сугробы, земледельцы готовились к обилию зерна в новом году.

Студенческие приметы на Татьянин день

Святую Татиану почитают как покровительницу учащихся, поэтому с ее праздником связаны и студенческие приметы. Существует поверье, что, если выйти 25 января на балкон с зачеткой и три раза крикнуть: «Халява, приди!», можно без проблем закрыть сессию. Особенно успешным этот ритуал будет, если кто-то из прохожих ответит студенту: «Уже в пути!».

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Некоторые студенты в Татьянин день рисуют на последней странице зачетной книжки маленький домик с трубой, из которой валит дым. Чем длиннее дымный столб, тем удачнее будет учеба. Другие учащиеся в праздник приходят на самую высокую точку города, чтобы загадать желание.

Кроме того, считается, что в Татьянин день студентам не стоит хвататься успехами в учебе, иначе их успеваемость резко снизится. Им также следует воздержаться от выбрасывания мусора, чтобы не выкинуть вместе с ним удачу.

Ранее «Известия» рассказали об истории Татьяниного дня и объяснили, как он стал праздником студентов.

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