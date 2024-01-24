Реклама
Прямой эфир
Авто
Opel возродит модель Frontera
Общество
Гладков сообщил о гибели всех находившихся на борту разбившегося Ил-76
Культура
Netflix сообщила о выходе продолжения сериала «Игра в кальмара» уже в 2024 году
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Происшествия
Четыре человека пострадали при выбросе газа в жилом доме в Якутии
Политика
ГД одобрила в I чтении поправки о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Спорт
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Политика
Американист назвала Трампа главным кандидатом на выборах США от республиканцев
Мир
Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области
Мир
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Происшествия
В Петербурге таможенники изъяли более тонны кокаина из Бельгии
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарный груз для жителей сектора Газа
Культура
Кинокритик спрогнозировал победу «Оппенгеймера» в борьбе за «Оскар»
Политика
В Кремле назвали суверенным решение Турции принять Швецию в НАТО
Сюжет:

На Украине сообщили о ликвидации полковника-диверсанта ГУР Бабия

0
Фото: ГУР Украины
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщило, что в августе прошлого года был ликвидирован украинский полковник-диверсант ГУР Олег Бабий. Информация об этом опубликована в среду, 24 января, на сайте украинского ведомства.

Там указывается, что на счету у ликвидированного диверсанта — несколько успешных вылазок в Россию. Однако 30 августа он и его диверсионная группа попали в засаду и были уничтожены.

При этом конкретное место, где именно был ликвидирован Бабий, не уточняется.

«Диверсанты для своих целей подкупают или уговаривают даже детей»
Российские «красные береты» рассказали о методах украинских ДРГ в нашем тылу и успехах в борьбе с ними

Ранее, 15 января, сообщалось, что четырех диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовивших теракты на территории РФ, доставили в Москву для проведения следственных действий. Как отмечалось, украинские боевики сдались в плен в конце августа прошлого года в Брянской области. Все они арестованы и содержатся в СИЗО «Лефортово». Всем фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Организация террористического акта организованной группой») и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»)

31 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что в Брянской области была разгромлена диверсионная группа с сотрудниками украинских силовых ведомств, которые готовили теракты на территории РФ. Во время проведения операции двое участников группы были убиты, а пятеро задержаны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024