На Украине сообщили о ликвидации полковника-диверсанта ГУР Бабия

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщило, что в августе прошлого года был ликвидирован украинский полковник-диверсант ГУР Олег Бабий. Информация об этом опубликована в среду, 24 января, на сайте украинского ведомства.

Там указывается, что на счету у ликвидированного диверсанта — несколько успешных вылазок в Россию. Однако 30 августа он и его диверсионная группа попали в засаду и были уничтожены.

При этом конкретное место, где именно был ликвидирован Бабий, не уточняется.

Ранее, 15 января, сообщалось, что четырех диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовивших теракты на территории РФ, доставили в Москву для проведения следственных действий. Как отмечалось, украинские боевики сдались в плен в конце августа прошлого года в Брянской области. Все они арестованы и содержатся в СИЗО «Лефортово». Всем фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Организация террористического акта организованной группой») и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»)

31 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что в Брянской области была разгромлена диверсионная группа с сотрудниками украинских силовых ведомств, которые готовили теракты на территории РФ. Во время проведения операции двое участников группы были убиты, а пятеро задержаны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.