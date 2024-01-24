Эксперт объяснил рост продаж российской дорожно-строительной техники в 2023 году

Основная причина увеличения продаж российской дорожно-строительной техники в 2023 году — рост объемов дорожного строительства, рассказал «Известиям» 24 января руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК «Альфа-Лизинг» Александр Анкушин. При этом он отметил, что в 2024 году ожидается стабильное развитие сегмента спецтехники и увеличение роста ее продаж.

Ранее в этот день издание «Коммерсант», ссылаясь информацию «Росспецмаша», сообщило, что в прошлом году продажи российской дорожно-строительной техники выросли на 15%, до 84 млрд рублей.

«Основными причинами увеличения продаж российской дорожно-строительной техники в 2023 году можно назвать рост объемов дорожного строительства, так как за последние 10 лет ему уделяется большое внимание со стороны правительства РФ. Разработана законодательная база и усовершенствованы эффективные механизмы управления транспортной инфраструктурой», — сказал Анкушин.

Эксперт выразил мнение, что в России заметно рациональнее стали использовать геоэкономический потенциал для повышения эффективности транспортной инфраструктуры страны. Также он отметил, что уход с отечественного рынка зарубежных поставщиков спецтехники стал драйвером развития собственного производства. Так, за январь–сентябрь прошлого года объем выпуска отечественной техники вырос на 22%, до 65,2 млрд рублей, привел Анкушин данные «Росспецмаша».

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что в связи с переориентацией основных грузопотоков импорта и экспорта на Восток, транспортные и логистические компании нарастили число партнерских контрактов с Китаем.

«Чтобы их выполнять в полном объеме, необходимы регулярное обновление и расширение транспортной дорожной сети, оптимизация маршрутов для сокращения сроков доставки грузов. Рост количества сделок с дружественными странами стал одним из стимулов ускорения модернизации транспортной инфраструктуры России, например, возведения первого автомобильного моста между Россией и Китаем через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Ввод его в эксплуатацию позволил нарастить грузооборот России с Китаем до 1 млн т грузов в год», — добавил он.

По его словам, с появлением новых маршрутов и направлений, увеличения количества внутренних грузоперевозок будут расти и объемы дорожного строительства, соответственно, и спрос на дорожно-строительную технику.

«Только до 2027 года должны привести в надлежащее состояние 85% трасс в 105 мегаполисах и более 50% региональных дорог, а до 2030 года — построить свыше 1200 км новых автотрасс регионального, межмуниципального и городского значения, в 2024 году можно ожидать стабильное развитие сегмента спецтехники и увеличения роста ее продаж», — заключил Анкушин.

Ранее, 8 сентября 2023 года, опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что российский рынок коммерческого транспорта восстанавливается. Директор Национального агентства промышленной информации Татьяна Арабаджи выразила надежду на то, что в 2024-м техника российского производства в партнерстве с китайскими брендами займет существенную долю рынка.