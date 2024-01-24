Россию накрыли пришедшие со стороны трех океанов циклоны

Запад и восток России одновременно оказались под ударом циклонических штормов, пришедших со стороны трех океанов. Об этом рассказали в среду, 24 января, в центре погоды «Фобос».

Там пояснили, что сибирский антициклон, проходящий по азиатской части России, столкнулся сразу с тремя циклонами, в результате чего третьи сутки подряд непогода бушует на Дальнем Востоке, она также прошлась по Приморью и обрушилась на Сахалин.

«Дело в том, что сибирский антициклон оказался атакован циклонами, пробивающимися с трех океанов — Ледовитого, Атлантического и Тихого. Последний как-раз в ответе за ухудшение погоды на Дальнем Востоке», — отметили специалисты.

Они прогнозируют сохранение штормового ветра, а также усиление снегопадов в Дальновосточном регионе, и особенно в Южно-Сахалинске, до конца текущей рабочей недели.

При этом на Восточно-Европейскую равнину в настоящее время движутся теплые воздушные массы. На востоке центрального района страны и в приполярных областях ожидается снег, на западе и северо-западе пройдет дождь. Кроме того отмечается, что в районах от Архангельска до Курска температура в течение текущего дня перейдет из минуса в плюс, там метеорологи не исключают ледяные дожди.

В Москве 25 января прогнозируется 0 градусов, а в последующие дни до конца недели — от −2 до −5 градусов, пройдут небольшие снегопады.

23 января экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона было объявлено на Сахалине в 10 южных и центральных районах острова. Оно действует 24 и 25 января. Отмечалось, что сильный снег, местами очень сильный, метель, видимость 500 м и менее, порывы ветра до 30 м/с ожидаются на территории Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского, Поронайского, Смирныховского районов и города Южно-Сахалинска.

Кроме того, школы в городе были переведены на дистанционное обучение. При этом пресс-служба администрации Южно-Сахалинска сообщила, что социальная инфраструктура в городе работает в штатном режиме. Общественный транспорт ходит, а дороги чистят. Службы остаются в режиме повышенной готовности.