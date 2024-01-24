Пешеходный мост длиной 47 м построят в Пскове

В Пскове построят новый пешеходный мост через реку Пскову. Длина конструкции составит 47 м.

По словам главы города Бориса Елкина, мост будет вписываться в исторический ландшафт. Он свяжет набережные от канатной фабрики до восточной крепостной стены кремля. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

«Мост станет изюминкой древнего Пскова и будет способствовать развитию пешеходных туристических маршрутов. Срок строительства — до конца ноября, но будем стараться завершить работы досрочно», — отметил Елкин.

Ранее о планах по строительству пешеходного моста сообщили власти Харабалинского района Астраханской области. Переправа свяжет берега реки Зеленой.