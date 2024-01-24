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Как самозанятому получить кредит на развитие бизнеса

Самозанятым рассказали о способах получить кредит в банке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Банки предлагают самозанятым самые разные финансовые продукты — кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты и другие. Однако условия для них более жесткие, чем для граждан, работающих по найму. Как самозанятому получить кредит и в каких случаях могут отказать, рассказывают «Известия».

Как самозанятому получить кредит

Кредит на развитие бизнеса выдают самозанятым, в том числе совмещающим самозанятость с официальным трудоустройством, и владельцам ИП без наемных работников. Чтобы получить займ, самозанятому необходимо предоставить справку о доходах. Оформить ее можно в приложении «Мой налог» или через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Второй способ — подтвердить доход справкой 2-НДФЛ. Он подходит тем, кто работает одновременно и на себя, и на работодателя. Это самый выгодный вариант с позиции банка, так как у заемщика есть официальное место работы и постоянный доход, а работодатель платит в бюджет подоходный налог.

Еще можно взять займ без подтверждения дохода. Однако стоит учитывать, что ставки по таким кредитам высокие, и получить, как правило, можно лишь небольшую сумму.

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После того, как выбран подходящий способ, нужно с паспортом обратиться в банк для подачи заявки и дождаться одобрения.

Какие кредиты выдают самозанятым

Самозанятым доступны все те же виды кредитов, что и физическим лицам. Условия зависят от суммы займа. Некоторые банки выдают кредит до 5 млн рублей сроком до пяти лет. Эта сумма может быть значительно выше, если, например, взять потребительский кредит под залог недвижимости.

Кроме того, для самозанятых доступны льготные кредиты на развитие бизнеса. Список банков-участников программы есть на сайте «Мойбизнес-рф». В Москве сумма льготного кредита — до 10 млн рублей. Полученные деньги можно потратить как на ремонт, так и на покупку оборудования для собственного производства.

Начиная с 2022 года самозанятые могут оформить семейную, льготную и дальневосточную ипотеку в Сбербанке.

Если деньги нужны срочно, а банки отказывают в кредите, можно оформить кредитную карту. Их бесплатно выпускают Сбербанк, Совкомбанк, банк «Тинькофф», Газпромбанк, Альфа-Банк и другие организации. При этом лимит у кредиток обычно не превышает 700 тыс. рублей, а проценты достаточно высокие.

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Когда самозанятому могут отказать в кредите

Для банка важны платежеспособность заемщика и наличие у него стабильного дохода. Пока самозанятый не сможет документально подтвердить заработок за последние полгода, получить кредит будет сложно. Поэтому в первые месяцы работы в статусе самозанятого не стоит рассчитывать на большую сумму.

Если есть просроченные платежи по прошлым займам, необходимо погасить долги. К наличию непогашенных кредитов и других долговых обязательств банки относятся как к источнику риска. Само же наличие кредитных карт — не причина для отказа, но только при хорошей кредитной истории.

Также важно учитывать, что налоговый режим для самозанятых — экспериментальный, он рассчитан на десять лет. У банков нет стопроцентной гарантии, что после 2028 года проект не закроют. Помимо этого, кредиторам сложно оценить и прогнозировать платежеспособность такой аудитории. И это главные причины, по которым банки не торопятся выдавать самозанятым большие займы, особенно на длительный срок.

Чтобы увеличить шансы на одобрение заявки, стоит найти созаемщика или поручителя. Им может стать кто-то из близких друзей или родственников. Шансы возрастают и при кредите под залог движимого или недвижимого имущества.

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