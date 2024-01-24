Посол ФРГ признал ответственность Германии за нападение на СССР

Германия безоговорочно признает свою ответственность за нападение на СССР во Вторую мировую войну и не намерена переписывать историю. Об этом 24 января заявил посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф.

Его слова прозвучали на мероприятии «Блокада Ленинграда в зеркале современных дневников и документов», которое совместно организовано посольством Германии и Германским историческим институтом.

«Завоевательная война нацистской Германии была вопиющим, непростительным преступлением против международного права. Германия несет ответственность за начало Второй мировой войны, в том числе и за нападение на СССР. Моя страна безоговорочно признает эту ответственность», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, периодически звучащие предположения о желании Германии переписать историю и отказаться от ответственности неверны.

Особенно шокирующим и жестоким военным преступлением немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны дипломат назвал блокаду Ленинграда. Он отметил, что причиненные тогда людям страдания неизмеримы.

В этой связи сохранение памяти о жертвах блокады является долгом немецкой стороны перед выжившими и их потомками, а также населением ФРГ, заключил Ламбсдорф.

Накануне в Мариинском дворце Санкт-Петербурга прошел торжественный прием, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его гостями стали ветераны, защитники и жители города в военные годы. В ходе мероприятия звезду города-героя на время передали на экспозицию в Музей обороны и блокады Ленинграда.

Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги.