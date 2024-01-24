В Самаре рецидивист утащил с прилавка магазина 30 пачек сыра

Неизвестный мужчина утащил 30 пачек сыра с прилавка сетевого магазина, расположенного на улице Ново-Садовой в Самаре. Об этом в среду, 24 января, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сообщение о краже поступило от представителя торговой точки. На осмотр места происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили работников магазина, пишет НИА «Самара».

В ходе изучения видеоматериалов правоохранители предположили, что кражу мог совершить ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель. Участковые установили местонахождение злоумышленника и доставили его в отдел полиции.

Во время опроса задержанный заявил, что похищенный сыр перепродал случайному прохожему, а полученные деньги потратил на собственные нужды. Фигуранту уже предъявили обвинение по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с обвинительным актом в отношении рецидивиста направлено в суд для рассмотрения по существу.