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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о разрушении инфраструктуры

Малашко: в Запорожской области разрушена инфраструктура после взрывов
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Фото: REUTERS/Maksim Levin
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Объекты инфраструктуры в Запорожской области, которые расположены на подконтрольной украинским войскам территории, разрушены в результате взрывов. Об этом 24 января сообщил назначенный Киевом глава местной администрации Юрий Малашко.

По данным Малашко, ударам подвергся ряд населенных пунктов, в результате «поступили 18 сообщений о разрушении объектов инфраструктуры», указал он в своем Telegram-канале.

О каких именно объектах идет речь, Малашко, не уточнил, добавляет «Газета.Ru».

В Минобороны России информацию об ударах не комментировали

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До этого, 19 января, глава областной военной администрации подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области РФ Александр Прокудин отмечал, что в Херсоне повреждены «объекты критической инфраструктуры», после того, как город повергся ударам.

Ранее, 18 января, сообщалось о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины.17 января взpывы прогремели в городе Сумы, в Днепре, а также в Херсоне.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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