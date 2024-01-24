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Спецборт МЧС России доставил гуманитарный груз для жителей сектора Газа
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Спецборт МЧС России доставил гуманитарный груз для жителей сектора Газа

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Сотрудники МЧС России доставили 30 т гуманитарной помощи представителям египетского общества Красного Полумесяца для жителей сектора Газа. Об этом в среду, 24 января, сообщает ведомство в Telegram-канале.

«Всего с начала гуманитарной миссии 19 рейсами МЧС России доставлено порядка 450 т продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости», — говорится в публикации.

Ранее в этот день сообщалось, что самолет Ил-76 МЧС России доставит гуманитарную помощь для жителей Газы, в том числе средства личной гигиены и продукты питания.

«В секторе Газа ситуация уже напоминает гуманитарную катастрофу»
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В конце декабря российский лидер Владимир Путин созвонился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и сообщил ему, что Россия продолжит поставлять в палестинский анклав необходимое продовольствие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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