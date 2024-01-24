В Москве перечислили машины, которые паркуют бесплатно чаще всего

В Москве в 2023 году чаще всего бесплатно парковали водители автомобилей «Москвич 3е», Tesla Model 3, Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y. Об этом 24 января столичный дептранс сообщил в своем Telegram-канале.

Возможностью бесплатной парковки на улицах Москвы в прошлом году воспользовались 137 тыс. раз, что на 51% больше, чем годом ранее.

Уличные парковки в столице, за исключением стоянок со шлагбаумами, бесплатны для электромобилей, напомнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Владельцам таких машин не нужно платить за зарядку на станциях «Энергии Москвы» и вносить транспортный налог.

Ранее столичный дептранс сообщал, что с 22 января в зону платной уличной парковки в Москве вошли еще 50 участков улиц, через месяц список пополнит 31 участок.

15 января дептранс рассказывал, что общее количество зарядных станций для электромобилей в Москве выросло до 240 единиц. По данным департамента, в 2023 году количество сессий на станциях зарядки электрокаров составило 223,8 тыс. В среднем на одной ЭЗС пользователи заряжались 110 раз.

18 января аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в 2023 году на российском авторынке появилось 16 новых моделей электромобилей. Если в 2013 году в России было продано 111 новых электромобилей, а пять лет назад 372 единицы, то в 2023 году продажи выросли до 14,1 тыс. таких машин.