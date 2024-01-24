Новый авиарейс свяжет Томск и Махачкалу

В расписании аэропорта Томска в апреле появится новый рейс. Самолеты авиакомпании Nordwind будут отправляться в Махачкалу.

Направление стало одним из 11 субсидируемых рейсов в 2024 году в Томской области. Программа полетов стартует 27 апреля, пишет РИА «Томск». Кроме того, анонсирован новый рейс из Томска в Самару, однако дата открытия направления пока не называется.

Перелеты будут осуществлять самолеты Boeing 737-800 два раза в неделю. Отправления из Томска запланированы по вторникам и субботам в утреннее время, из Махачкалы — по понедельникам и пятницам в вечернее время.

Ранее сообщалось, что новые рейсы связали Самару и Кемерово.