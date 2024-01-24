Заболеваемость ОРВИ снизилась в Мурманской области за неделю

Роспотребнадзор зарегистрирован снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) во всех возрастных группах в Мурманской области. В структуре заболеваемости растет доля гриппа.

По данным ИА «Би-порт», порядка 54,1% заболевших — дети. Тем не менее уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог.

Помимо вирусов гриппа А выявлена циркуляция метапневмовируса, сезонных коронавирусов, бокавирусов, риновирусов и парагриппа.

В Омской области за минувшую неделю зарегистрировали почти 13,5 тыс. случаев ОРВИ. У 86% пациентов диагностировали грипп А.