Мужчина ударил женщину на станции метро в Москве

Пассажир Московского метрополитена ударил по лицу проходившую мимо женщину, ей потребовалась помощь медиков. Об этом в среду, 24 января, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«На станции метро «Марксистская» злоумышленник, действуя умышленно, из хулиганских побуждений, нанес ранее незнакомой женщине удар рукой в область головы, от которого она упала и получила телесные повреждения. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Правоохранительные органы устанавливают личность мужчины. Его привлечение к ответственности находится на контроле прокуратуры метрополитена Москвы.

Ранее, 8 января, пассажира столичной подземки ударили ножом в ходе ссоры на станции метро «Саларьево». Пострадавшего доставили в больницу, а причинившего телесные повреждения мужчину задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции.