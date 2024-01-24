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«Домклик» запустил сервис «Аренда» для собственников жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Реклама. Рекламодатель ООО "Домклик", ИНН 7736249247, erid: LdtCK7gnS

«Домклик» запустил сервис «Аренда» для собственников жилья, сообщили представители компании.

«Проектируя эту услугу, мы придерживались человекоцентричного подхода: изучали потребности человека, который хочет сдать своё жильё в аренду, а также трудности, с которыми он чаще всего сталкивается. Пока сервис доступен только физлицам, которые хотят сдать жильё в аренду самостоятельно. Но скоро мы адаптируем его и для агентов по аренде жилья. Наша цель — предложить всем участникам рынка аренды сервисы с дружелюбным интерфейсом и актуальным функционалом», — рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алейсей Лейпи.

Сервис предназначен для того, чтобы помочь быстро, выгодно и безопасно сдать жилье. «Домклик» берет на себя практически весь процесс — от создания, размещения и продвижения объявления до согласования календаря показов, проверки жильцов на соответствие требованиям арендодателя и составления договора. При этом пользователи сервиса «Домклик Аренда» смогут полностью контролировать весь процесс с помощью личного кабинета, где собственник может онлайн решать ключевые вопросы: размещать фото жилья, отбирать кандидатов на просмотр, подписывать необходимые документы.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо заказать консультацию с менеджером «Домклик». На консультации собственник рассказывает о своём жилье, а специалист — о сервисе и выгодном размере арендной платы. Затем пользователь оплачивает услугу по подбору жильца, подтверждает право собственности в личном кабинете и загружает фото для объявления. Далее процессом размещения объявления и подбором кандидатов занимается «Домклик».

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