Voyah запустил сервис проверки действия гарантии машин

На официальном сайте бренда премиум-электромобилей Voyah появится сервис, позволяющий проверить автомобиль по VIN-номеру на предмет действия официальной гарантии. Перед покупкой клиент может узнать, распространяются ли гарантийные обязательства на тот или иной электромобиль или гибрид марки, представленный на российском рынке. Об этом говорится в сообщении компании «Моторинвест», являющейся представителем бренда в РФ. которое поступило «Известиям» 24 января.

В компании подчеркнули, что машины Voyah следует приобретать только у официального дилера, в этом случае гарантийные обязательства будут соблюдены в полном объеме. Отмечается, что сервисные центры дилеров не испытывают проблем с запчастями и имеют необходимое диагностическое оборудование.

На официально ввезенные электромобили Voyah действует гарантия пять лет или 100 тыс. км. В модельный ряд марки входят кроссовер Free в двух модификациях, минивэн Dream в гибридной и электрической версиях, а также седан Passion.

В ноябре прошлого года компания «Моторинвест» объявила о начале официальных продаж электрического минивэна Voyah Dream в четырехместном исполнении в комплектации First.

В 2023 году на российском авторынке появилось 16 новых моделей электромобилей. Об этом 18 января сообщило аналитическое агентство «Автостат». Если в 2013 году в России было продано 111 новых электромобилей, а пять лет назад 372 единицы, то в 2023 году продажи выросли до 14,1 тыс. таких машин.