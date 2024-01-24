Девушка на снегоходе врезалась в дерево в Тверской области

Девушка, катавшаяся на снегоходе, серьезно пострадала в Тверской области в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гостехнадзора в своих соцсетях.

По информации ведомства, девушка неправильно выбрала скоростной режим, в результате чего съехала в кювет и врезалась в дерево. От удара снегоход перевернулся. Водитель получила крайне тяжелые травмы.

Причиной трагического происшествия стало отсутствие опыта управления снегоходом, пишут «Тверские ведомости». Как отметили в Гостехнадзоре, к управлению данной техникой необходимо относится со всей серьезностью и ответственностью, чтобы не подвергать себя и других напрасному риску.

Ранее, в январе, сообщалось, что общественники просят правительство уточнить правила проката снегоходов, квадроциклов и другой мототехники. Они указывают на ряд пробелов в законодательстве, не позволяющих надзорным органам контролировать соблюдение установленных требований как арендаторами, так и арендодателями такой техники.