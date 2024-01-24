Больницы Татарстана получили 22 машины скорой помощи
Больницам Татарстана передали 22 машины скорой помощи и два мобильных комплекса. Основная часть транспортных средств закуплена на средства федерального бюджета.
Автомобили получили 19 больниц республики. Они созданы на базе микроавтобуса «Газель Некст» и машины «ПАЗ». В передаче ключей принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.
По данным ИА «Татар-информ», на закупку выделили из федерального бюджета больше 115 млн рублей. Шесть автомобилей марки «Атлант» стоимостью 53 млн рублей были приобретены за счет средств республиканского бюджета.
В конце 2023 года автопарк скорой помощи пополнился в Тамбовской области. В регион поступило 13 автомобилей. Кроме того, закуплено 49 школьных автобусов. Общая стоимость транспорта составила 229,2 млн рублей.