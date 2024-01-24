Памп-трек появится в Ферзиковском районе Калужской области
Памп-трек планируется установить в Ферзиковском районе Калужской области. Спортивный объект появится в поселке Октябрьский, сообщила глава местной администрации Ольга Нефедова.
По словам чиновницы, он будет построен уже в 2024 году. Сооружение разместят районе домов № 12 и 13.
Как отмечает газета «Весть», проект строительства памп-трека стал победителем в голосовании, которое проводилось в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».
Ранее в январе сообщалось, что в Калуге увеличат количество общественного транспорта, курсирующего от центра до северных микрорайонов. Для этих целей на маршруты запустят новые автобусы, купленные в лизинг.