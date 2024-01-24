В МИЦ «Известия» обсуждают эпидемиологическую ситуацию в России. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 24 января, проходит пресс-конференция на тему: «Тридемия и болезнь X: как защитить здоровье россиян?».

Насколько часто сейчас встречается одновременное заражение гриппом, COVID-19 и ОРВИ? С чем связан резкий рост заболеваемости коклюшем? Насколько опасна новая «болезнь X»? Когда нынешняя волна заболеваемости в России пойдет на спад?

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