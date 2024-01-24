В МИЦ «Известия» обсуждают эпидемиологическую ситуацию в России. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 24 января, проходит пресс-конференция на тему: «Тридемия и болезнь X: как защитить здоровье россиян?».
Насколько часто сейчас встречается одновременное заражение гриппом, COVID-19 и ОРВИ? С чем связан резкий рост заболеваемости коклюшем? Насколько опасна новая «болезнь X»? Когда нынешняя волна заболеваемости в России пойдет на спад?
Участники:
- Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН;
- Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России;
- Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.