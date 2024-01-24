СМИ прогнозируют победу Байдена на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире

Действующий президент США Джо Байден, который будет переизбираться на пост главы государства, одержит победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Нью-Гэмпшир, которые состоялись в воскресенье, 23 января. Такие оценки 24 января представили ведущие СМИ Америки, включая телеканал CNN и агентство Associated Press.

Согласно их прогнозам, Байден победит как кандидат, имя которого избиратели вписывают в бюллетени самостоятельно, что позволяют законы Нью-Гэмпшира. Официально фамилия нынешнего главы государства не отображена в бюллетенях в штате из-за разногласий между Национальным комитетом Демократической партии (НКДП), на который президент опирается в своей предвыборной кампании, и руководством партии демократов в Нью-Гэмпшире. Сторонники Байдена ранее проводили специальную кампанию, чтобы убедить избирателей вписывать имя действующего президента США в бюллетени.

По предварительным оценкам CNN, Байден получит на праймериз около 68% голосов, его соперникам, члену Палаты представителей Конгресса США Дину Филлипсу (от штата Миннесота) пророчат примерно 20%, а писательнице Марианне Уильямсон — около 4%. Официальные результаты голосования пока не оглашены.

В свою очередь сам Байден, говоря о результатах праймериз представителей партии республиканцев в Нью-Гэмпшире, выразил уверенность, что кандидатом от нее, то есть его основным соперником, станет экс-президент страны Дональд Трамп, пишет газета Politico.

У республиканцев во время голосования развернулась напряженная борьба главных соперников — Трампа и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли. Согласно прогнозу Associated Press, бывший американский лидер Трамп сейчас побеждает с результатом 54,9% голосов, Хейли набирает 43,2%. По данным на 00:40 (08:40 мск) подсчитано уже 90% бюллетеней.

Ранее 24 февраля кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева заявила «Известиям», что после победы Трампа на праймериз в штате Нью-Гэмпшир можно считать его главным кандидатом на пост президента от Республиканской партии.

До этого, 23 января, газета The Washington Post отметила, что два сотрудника администрации президента США Байдена — Майк Донилон и Джен О'Мэлли Диллон — покинут свои посты, чтобы помочь ему в предвыборной кампании. Диллон намерена выполнять функции руководителя предвыборной кампании, а Донилон станет главным стратегом. При этом оба политика уже принимали участие в предвыборных мероприятиях Байдена в 2020 году.

Бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас в беседе с «Известиями» 26 декабря заявил, что в потенциальном противостоянии Трампа и Байдена на выборах президента США в ноябре 2024 года победит действующий глава государства. По его словам, не имеет значения и то, что в декабре рейтинг республиканца впервые превысил показатели демократа (47% против 43%).

10 января агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняли участие более 1,9 тыс. американцев.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.