Снегоход сбил идущую по краю дороги женщину в Коми

Водитель снегохода допустил наезд на идущего по краю дороги пешехода в деревне Чукчино Усть-Цилемского района. ДТП произошло во вторник, 23 января, в 05:50, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции МВД по Республике Коми.

Мужчина 49 лет, управляя снегоходом «Бурлак-М» без государственных регистрационных знаков, двигался по улице Авиаторов со стороны переулка Молодежный в направлении улицы Еловой. Напротив дома №2 на Авиаторов снегоход наехал на женщину, которая двигалась попутно по краю проезжей части справа по ходу движения транспорта.

В результате столкновения 47-летняя женщина получила ушибы коленного сустава и правой голени. Пострадавшую госпитализировали, пишет ИА «Комиинформ».

Ранее в январе сообщалось, что общественники просят правительство уточнить правила проката снегоходов, квадроциклов и другой мототехники. Они указывают на ряд пробелов в законодательстве, не позволяющих надзорным органам контролировать соблюдение установленных требований как арендаторами, так и арендодателями такой техники.