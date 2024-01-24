Еще 135 самосвалов снега вывезли с дорог Ульяновска

Еще 135 самосвалов со снегом вывезли с дорог Ульяновска в ночь на среду, 24 января. Таковы итоги работы комплексов «Дорремстроя» на улицах Карла Маркса, Ленина, Рябикова и проспекте Созидателей, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Как пояснили в мэрии, роторы и тяжелые тракторы расширяли проезжую часть на улицах Автозаводской, Александра Невского, Герасимова, Деева, Авиастроителей, в поселке Ленинском и на других участках.

Для удаления наледи на тротуарах рабочие использовали 40 т песко-соляной смеси, пишет ulpravda.ru.

Ранее в январе сообщалось, что более 70 дворов благоустроят в Ульяновской области в 2024 году. Проекты, которые будут реализованы, определены местными жителями в ходе всероссийского голосования в 2023 году.