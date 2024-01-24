Стоимость обслуживания авто в РФ выросла на 23%

Стоимость обслуживания автомобилей всех марок в РФ выросла в 2023 году в среднем на 23%, а средний чек за ремонт авто составил 7852 рубля. Об этом «Известиям» 24 января сообщили сети автосервисов FIT SERVICE.

Отмечается, что средние чеки за обслуживание и ремонт немецких, китайских, японских и отечественных автомобилей существенно отличаются. При группировке брендов автомобилей по странам аналитики выявили и различную динамику в изменениях цен.

Самыми дорогими в обслуживании стали английские автомобили. Средний чек за их ремонт составляет 11 449 рублей. На втором месте — итальянские (10 739 рублей), а замыкают тройку автобренды из США (9934 рубля).

«Популярные в нашей стране немецкие автомобили оказались лишь на пятом месте по размеру среднего чека (9270 рублей). Самые «народные», японские, приблизились к тройке самых экономичных по стоимости обслуживания. Они на восьмом месте, а средний чек ремонта японских автобрендов составляет 7675 рублей», — отмечают аналитики.

В топ-3 самых бюджетных по содержанию вошли российские (7579 рублей), корейские (7343 рубля) и китайские автомобили (7187 рублей).

Значительнее всего за год изменилась цена обслуживания французских (+28%), чешских (+29%) и российских автомобилей (+28%).

«Число визитов на автосервисы сети FIT SERVICE в 2023 году выросло на 3% и достигло 1,1 млн машино-заездов. Чаще всего в ушедшем году на станциях обслуживались японские автомобили. Однако количество машино-заездов автомобилей этих марок увеличилось по сравнению с прошлым годом незначительно, на 1%», — рассказала директор франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

На втором месте по частоте заездов на станции сети находятся корейские автомобили. Они стали посещать сервис чуть чаще: количество машино-заездов выросло на 5%.

Немецкие автомобили — на третьем месте по числу заездов на СТО. При этом количество заказ-нарядов на ремонт «немцев» практически не изменилось (+1%).

Российские марки автомобилей — на четвертом месте по количеству заездов на сервис, причем число ремонтов отечественных марок увеличилось более заметно — на 6%.

Самый существенный рост числа машино-заездово показали китайские автомобили — на 14%. При этом доля китайских авто в структуре всех машино-заездов все еще небольшая: в 2023 году она составила 3%. Наиболее существенно число визитов на СТО росло в IV квартале 2023 года — на 30% по сравнению с IV кварталом 2022 года.

В декабре 2023 года траты россиян на покупку новых автомобилей составили 384,7 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю наблюдений, сообщало агентство ТАСС 23 января со ссылкой на исследование «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат». Траты россиян на новые машины в прошлом месяце оказались на 17% больше, чем в ноябре прошлого года, и в 2,6 раза выше, чем в декабре 2022 года.