Астролог дала прогноз для знаков зодиака на февраль

Астролог Екатерина Никанорова рассказала «Известиям», чего стоит ожидать знакам зодиака в феврале 2024 года. По ее словам, второй месяц года станет временем обновлений и перемен. Февраль будет насыщен событиями.

«Вас будет захватывать желание изменить свою жизнь и привычный образ. Обязательно занимайтесь физической активностью. Начните нечто новое, будь то бизнес или спорт, избавление от вредных привычек, похудение, обновление интерьера. Избавьтесь от всего устаревшего и изжившего себя», — сказала эксперт.

Овен

Февраль подойдет для творческой или научно-исследовательской работы. Также можно начинать профилактическое лечение или назначить плановую операцию. Это период, когда нужно заниматься собой и собственной душой: самое время провести работу над ошибками. Овнам следует внимательнее отнестись к финансам. Могут быть потери и затраты в результате обмана или штрафов. Кроме того, могут возникнуть непредвиденные траты на лечение.

Телец

Упорство, тяга к комфорту и красивой жизни могут привести к истощению сил и критическим ситуациям. Следует правильно распределить силы и возможности. Прислушивайтесь к советам окружающих. Кроме того, вам предстоит заняться воплощением идеи, которая давно не дает покоя. Не исключено, что вы, наконец-то, поймете, что нужно сделать, чтобы она стала реальностью.

Близнецы

Начинается период активных действий, новых проектов и людей. Вы будете работать на перспективу, думать о будущем и изучать новые технологии. Ваш талант «заражать» людей своими мыслями и идеями поможет в осуществлении различных идей. Используйте шанс, чтобы осуществить задуманное. Хорошее время для знакомств и возобновления старых связей. Но держите ухо востро: вы можете столкнуться с клеветой, подставой или интригами.

Рак

Раков ждет насыщенный и продуктивный месяц. В вас кипит энергия и активность. Пришло время расстаться с привычным образом жизни и начать всё сначала. Действуйте смело и решительно. Вам может поступить выгодное предложение, которое принесет финансовые результаты. Также февраль — отличный период для создания семьи.

Лев

В феврале на Львов свалится много работы, предстоит потрудиться в режиме многозадачности. Есть риски возникновения конфликта с начальством, поэтому крайне важно выстроить дела по порядку. В этом месяце вам придется разбираться с давними проблемами, от чего-то отказаться, а что-то, наоборот, инициировать вопреки обстоятельствам. В конце месяца можно немного расслабиться и посвятить время отдыху и развлечениям.

Дева

В феврале Девам предстоит понять и осознать свои приоритеты в жизни. Определиться, кто вы и чего хотите на самом деле. Вас ждет масса крупных успехов и мелких радостей. Правда, придется чем-то рисковать, однако если вы правильно расставите приоритеты, то получите даже больше, чем рассчитывали. Посвятите февраль дорогим вам людям и самому себе, последняя неделя месяца особенно благоприятна для спа-процедур.

Весы

Февраль благоприятен для начала новых дел, воплощения творческих проектов или светского времяпрепровождения. Внимания потребуют дети, в жизни которых могут происходить важные события. Предстоит решить массу вопросов, связанных с недвижимостью, ремонтом или образованием младших членов семьи. Несмотря на многочисленные дела, не стоит забывать о себе. Отправляйтесь в поездки или отдыхайте за городом всей семьей. Проследите за вашим рационом и постарайтесь не питаться вне дома: возможны отравления.

Скорпион

Февраль — время действовать! Вам удастся успешно избавиться от обязательств, выполнение которых не приносит прибыли и удовольствия, а только тормозит реализацию более важных для вас дел. К тому же вам предстоит достичь нескольких значимых для вас целей. Порадуйте окружающих своими идеями, пользуйтесь связями и своей креативностью. Самое время купить абонемент в спортзал и подготовиться к лету. Также полезным будет выплеск накопившихся эмоций.

Стрелец

Для Стрельцов главной темой месяца станет семья. Оторвитесь ненадолго от работы и отправляйтесь с семьей в небольшое путешествие, сходите на выставку или просто погуляйте по парку. В феврале удастся решить проблему, с которой вы сражаетесь уже долгое время. Старайтесь в феврале избегать перегрузок и больше уделяйте времени здоровью. Слушайте внутренний голос, зачастую он подсказывает нужные советы.

Козерог

Февраль подарит ощущение независимости и стабильности, правильности того, что вы делаете и чего хотите. Ваша активность будет направлена на решение финансовых вопросов и принесет результаты. Хороший период для покупок, в том числе новой техники для дома. Также стоит уделить время семейным поездкам и общению с родственниками. В начале месяца рекомендуется приобрести абонемент в спортзал.

Водолей

Водолеи ощутят прилив энергии и желание действовать. Это отличный момент, чтобы проявить собственное я. Для сохранения материального положения и профессионального статуса рекомендуется не привередничать в выборе проектов и не ссориться с окружающими. Старайтесь выстраивать логический разговор, будьте более избирательны в контактах. Кроме того, не бойтесь принимать жесткие решения. Февраль — время роста и обновлений.

Рыбы

В феврале Рыбы сумеют грамотно воспользоваться своими способностями, оставят в прошлом многие проблемы и выйдут на совершенно иной профессиональный уровень. Хороший период для проработки старых ошибок, подведения итогов и оздоровления. Почаще проводите время на природе, посетите спа-центр или санаторий.

Подробнее о том, что ожидает знаки зодиака в феврале и не только, читайте на сайте goroskop.news.