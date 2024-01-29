Реклама
Прямой эфир
Общество
Дилеры стали отказываться от ремонта «серых» авто из КНР
Мир
Sky News узнал о сроке возвращения Карла III к обязанностям короля Великобритании
Наука и техника
Центр космических технологий Словении выступил за сотрудничество с РФ
Происшествия
В Санкт-Петербурге шесть машин загорелись в одном из дворов по улице Решетова
Мир
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле
Мир
КНДР провела успешные испытания новых крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31»
Мир
Во второй тур президентских выборов в Финляндии прошли Стубб и Хаависто
Интернет и технологии
Число мошенничеств с премиум-подпиской Telegram выросло вдвое
Экономика
Банкам выдали новые лимиты по льготной ипотеке на 2,3 трлн
Общество
Психолог оценила необычное влияние Тлиашиновой на своих клиентов
Спорт
Сборная РФ завоевала восемь медалей на этапе Гран-при по дзюдо в Португалии
Спорт
Болельщики устроили массовую драку на матче ВХЛ в Самаре
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Мир
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами
Мир
Эксперт указал на страх ВСУ перед российскими «Солнцепеками»

Астролог дала прогноз для знаков зодиака на февраль

Астролог Никанорова: в феврале Водолеям не рекомендуется ссориться с окружающими
0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Астролог Екатерина Никанорова рассказала «Известиям», чего стоит ожидать знакам зодиака в феврале 2024 года. По ее словам, второй месяц года станет временем обновлений и перемен. Февраль будет насыщен событиями.

«Вас будет захватывать желание изменить свою жизнь и привычный образ. Обязательно занимайтесь физической активностью. Начните нечто новое, будь то бизнес или спорт, избавление от вредных привычек, похудение, обновление интерьера. Избавьтесь от всего устаревшего и изжившего себя», — сказала эксперт.

Овен

Февраль подойдет для творческой или научно-исследовательской работы. Также можно начинать профилактическое лечение или назначить плановую операцию. Это период, когда нужно заниматься собой и собственной душой: самое время провести работу над ошибками. Овнам следует внимательнее отнестись к финансам. Могут быть потери и затраты в результате обмана или штрафов. Кроме того, могут возникнуть непредвиденные траты на лечение.

Телец

Упорство, тяга к комфорту и красивой жизни могут привести к истощению сил и критическим ситуациям. Следует правильно распределить силы и возможности. Прислушивайтесь к советам окружающих. Кроме того, вам предстоит заняться воплощением идеи, которая давно не дает покоя. Не исключено, что вы, наконец-то, поймете, что нужно сделать, чтобы она стала реальностью.

Близнецы

Начинается период активных действий, новых проектов и людей. Вы будете работать на перспективу, думать о будущем и изучать новые технологии. Ваш талант «заражать» людей своими мыслями и идеями поможет в осуществлении различных идей. Используйте шанс, чтобы осуществить задуманное. Хорошее время для знакомств и возобновления старых связей. Но держите ухо востро: вы можете столкнуться с клеветой, подставой или интригами.

Лунный календарь на январь 2024 года: что таит ночной мрак
Какие дни в январе наиболее благоприятны для любых начинаний и изменений во внешности

Рак

Раков ждет насыщенный и продуктивный месяц. В вас кипит энергия и активность. Пришло время расстаться с привычным образом жизни и начать всё сначала. Действуйте смело и решительно. Вам может поступить выгодное предложение, которое принесет финансовые результаты. Также февраль — отличный период для создания семьи.

Лев

В феврале на Львов свалится много работы, предстоит потрудиться в режиме многозадачности. Есть риски возникновения конфликта с начальством, поэтому крайне важно выстроить дела по порядку. В этом месяце вам придется разбираться с давними проблемами, от чего-то отказаться, а что-то, наоборот, инициировать вопреки обстоятельствам. В конце месяца можно немного расслабиться и посвятить время отдыху и развлечениям.

Дева

В феврале Девам предстоит понять и осознать свои приоритеты в жизни. Определиться, кто вы и чего хотите на самом деле. Вас ждет масса крупных успехов и мелких радостей. Правда, придется чем-то рисковать, однако если вы правильно расставите приоритеты, то получите даже больше, чем рассчитывали. Посвятите февраль дорогим вам людям и самому себе, последняя неделя месяца особенно благоприятна для спа-процедур.

Весы

Февраль благоприятен для начала новых дел, воплощения творческих проектов или светского времяпрепровождения. Внимания потребуют дети, в жизни которых могут происходить важные события. Предстоит решить массу вопросов, связанных с недвижимостью, ремонтом или образованием младших членов семьи. Несмотря на многочисленные дела, не стоит забывать о себе. Отправляйтесь в поездки или отдыхайте за городом всей семьей. Проследите за вашим рационом и постарайтесь не питаться вне дома: возможны отравления.

Скорпион

Февраль — время действовать! Вам удастся успешно избавиться от обязательств, выполнение которых не приносит прибыли и удовольствия, а только тормозит реализацию более важных для вас дел. К тому же вам предстоит достичь нескольких значимых для вас целей. Порадуйте окружающих своими идеями, пользуйтесь связями и своей креативностью. Самое время купить абонемент в спортзал и подготовиться к лету. Также полезным будет выплеск накопившихся эмоций.

Гороскоп на 2024 год по восточному календарю: точный прогноз для женщин и мужчин
Что приготовил год Дракона для 12 знаков китайского гороскопа

Стрелец

Для Стрельцов главной темой месяца станет семья. Оторвитесь ненадолго от работы и отправляйтесь с семьей в небольшое путешествие, сходите на выставку или просто погуляйте по парку. В феврале удастся решить проблему, с которой вы сражаетесь уже долгое время. Старайтесь в феврале избегать перегрузок и больше уделяйте времени здоровью. Слушайте внутренний голос, зачастую он подсказывает нужные советы.

Козерог

Февраль подарит ощущение независимости и стабильности, правильности того, что вы делаете и чего хотите. Ваша активность будет направлена на решение финансовых вопросов и принесет результаты. Хороший период для покупок, в том числе новой техники для дома. Также стоит уделить время семейным поездкам и общению с родственниками. В начале месяца рекомендуется приобрести абонемент в спортзал.

Водолей

Водолеи ощутят прилив энергии и желание действовать. Это отличный момент, чтобы проявить собственное я. Для сохранения материального положения и профессионального статуса рекомендуется не привередничать в выборе проектов и не ссориться с окружающими. Старайтесь выстраивать логический разговор, будьте более избирательны в контактах. Кроме того, не бойтесь принимать жесткие решения. Февраль — время роста и обновлений.

Рыбы

В феврале Рыбы сумеют грамотно воспользоваться своими способностями, оставят в прошлом многие проблемы и выйдут на совершенно иной профессиональный уровень. Хороший период для проработки старых ошибок, подведения итогов и оздоровления. Почаще проводите время на природе, посетите спа-центр или санаторий.

Подробнее о том, что ожидает знаки зодиака в феврале и не только, читайте на сайте goroskop.news.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024